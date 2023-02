Estudiante de medicina resultó gravemente herido durante 'La Guacherna' en Barranquilla

Grave, con pronóstico y ventilación mecánica permanece internado en la Clínica Reina Catalina, norte de Barranquilla, luego de que resultara herido con una bala en la cabeza durante la Noche de Guacherna.

De acuerdo al relato de allegados, Hernán Darío Rodríguez Urrea, de 18 años y natural de Magangué (Bolívar), salió de la zona rosa del norte de Barranquilla a una discoteca a departir con amigos en medio de las celebraciones del carnaval.

Una vez acabó la rumba, sobre las 3:00 de la madrugada, Hernán y sus amigos salieron a la esquina de la calle 84 con carrera 44 a comer fritos, cuando el joven fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego.

"Él estaba con varios amigos del colegio, salieron a rumbear y por chat de Whatsapp me indicó que estaba estaba en Killa Shots, una discoteca, que a la salida se formó una pelea, llegó la Policía a atender el caso y él estaba de espaldas comiendo algo cuando se desplomó por la bala. Sus amigos aseguran que el disparo lo hizo un Policía", indicó una familiar de Hernán, quien prefirió no revelar su identidad.

Rápidamente, el joven estudiante de segundo semestre de Medicina en la Universidad Libre fue llevado hasta un centro asistencial, donde ingresó en grave condición de salud con una bala alojada en el occipital derecho.

"A mí quién me llama es su mamá y su hermano menor diciéndome que a Hernán lo habían herido, que lo habían llevado a la Reina Catalina. Yo pensé que lo habían atracado, pero me dicen sus amigos que fue la Policía que lo hirió. En la clínica lo tuvieron que ingresar a UCI enseguida, lo entubaron y lo transfundieron porque había perdido mucha sangre, según dijeron los médicos", sostuvo.

A su turno, el general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla respondió ante estos señalamientos e indicó que de haber responsabilidad de un uniformado, "se tomarán todas las decisiones disciplinarias y penales a las que haya lugar".

"Iniciamos ya una investigación disciplinaria y una penal de la mano de la Fiscalía y el mensaje es de total celeridad para esclarecer estos hechos", añadió el oficial.

La familia de Hernán Rodríguez pide "transparencia" en este caso.

"Queremos que se llegue a la claridad del asunto, porque hablamos de un joven de bien, no un delincuente, un joven que llegó a esta ciudad a estudiar, a cumplir muchos sueños y no es justo esto que ha pasado. La Policía no tiene por qué disparar así a la loca. Que se dé con el responsable y que haya justicia", agregó su familiar.