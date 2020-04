Algo más que paciencia necesitan los padres de familia de zonas apartadas del Cesar: sus hijos reciben guías con las lecciones para este periodo académico. La falta de computadores e Internet los aleja cada día de recibir una clase guiada por sus docentes, en medio de la cuarentena.

Los estudiantes sienten aún más drástico el no poder asistir al colegio, porque ante las dudas sus padres en ocasiones no pueden responderles.

“Esto ha sido un gran reto, seguir con el calendario académico. No es un secreto que en la educación pública muchos estudiantes no cuentan con el recurso para tener en caso un computador o cualquier equipo tecnológico, mucho menos conectividad a Internet; por esto nos hemos apoyado con estos documentos de estudio” aseguró la secretaria de Educación departamental, Pamela García

Las guías de estudio hacen parte de un trabajo elaborado por los docentes y funcionarios del Ministerio de Educación, quienes a través de video conferencias elaboraron los documentos de estudio que son entregados en las zonas veredales.

“Nos entregan estas copias para seguir estudiando en casa, pero ojalá pronto volvamos al colegio. Es incomodo, no me puedo concentrar y hay dudas qué investigamos en Internet; por lo menos el colegio hay sala de Internet, en mi casa no”, expresó uno de los estudiantes de la zona rural de Pelaya (Cesar).

Por su parte, se conoció que el Ministerio de Educación giraría recursos a cada una de las instituciones para que se garantice la entrega del material físico a los estudiantes de zonas apartadas, al menos hasta el 30 de mayo cuando haya acabado las restricciones de la cuarentena para la población estudiantil.