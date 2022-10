Estudiantes de Pueblo Bello, Cesar denuncian irregularidades en PAE

Estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa San Quintin en Minas de Iracal, jurisdicción de Pueblo Bello, Cesar, denunciaron nuevas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

Según la comunidad estudiantil, no están recibiendo de manera adecuada las raciones de comida que hacen parte del PAE, perjudicando la nutrición adecuada de los niños.

Como prueba los alumnos hicieron un video en el que se observa que solamente les estarían sirviendo arroz blanco, un pedazo de plátano cocido y bebida.

Lea también: Cómo se forma el ciclón tropical Trece: San Andrés y Providencia está preparado

Ante esta situación, el personero de Pueblo Bello, Roberto Marín, aseguró que, “Nosotros nuevamente radicamos la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación de que no están llegando todos los productos alimenticios completos lo cual hace que los niños no reciban la alimentación. Nosotros hemos venido haciendo la vigilancia desde el mes de marzo en el corregimiento de Minas de Iracal por la irresponsabilidad y las irregularidades que se venían presentando por estos contratos”, dijo.

Asimismo, aseguró que las denuncias son constantes a pesar de las acciones que han realizado, los entes de control no ha han dado alguna solución.

Cabe señalar que no es la primera vez que en esta institución denuncian irregularidades en el PAE. En el mes de mayo los alimentos llegaron en estado de descomposición.

La asamblea de padres de la institución envió un oficio a la Coordinación de Interventoría de Resguardos Indígenas y a la Coordinación Departamental del PAE, por la inconsistencia en la entrega de los alimentos.

“Exigimos el adecuado manejo de la materia prima de los alimentos, que permita garantizar la cadena de frio y la inocuidad alimentaria, pues en repetidas ocasiones los productos como: carnes, verduras y demás víveres son transportados en motos, en sacos que son dejados en el suelo a la entrada de la escuela, porque la capacidad de la moto es insuficiente para traer un solo trayecto de alimento”, se indica en el documento.

Le puede interesar: Habrá toque de queda en San Andrés por prevención al paso del posible huracán: Ever Hawkins, gobernador de San Andrés

Sobre el hecho, la Gobernación del Cesar a través de las redes sociales expresó: “El Gobierno del Cesar inició proceso frente a esta situación que por norma opera la misma comunidad indígena, no la Alcaldía, por su autodefinición y costumbres. Si los alimentos no cumplen, el rector de la institución no los debe recibir ni firmar planillas de recibido”.

Los productos en este Programa de Alimentación Escolar al parecer serían suministrados por la Asociación de Autoridades Indígenas Wayuu Territorio Isho.