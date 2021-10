Estudiantes en Valledupar reciben clases sin energía eléctrica

Más de un mes sin energía eléctrica se encuentra la institución educativa Consuelo Araujo Noguera del barrio 450 años de la ciudad de Valledupar, debido a que el transformador que surte el servicio al plantel se quemó.

Por lo anterior, los estudiantes y docentes han tenido que dar clases en los pasillos y en el patio del colegio para poder cumplir con su actividad académica.

Lea también: Ofrecen recompensa por conductor que arrolló brutalmente a dos personas en Barranquilla

El área administrativa, además, se encuentra fuera de servicio debido a que tampoco tienen sistema y algunos docentes han recurrido por realizar el trabajo de oficina en sus casas para no atrasar los procesos.

De acuerdo con la coordinadora de Convivencia, Maribeth Salas, los niños no resisten el calor y por ese motivo el horario tuvo que ser modificado por la falta de energía eléctrica.

Es de anotar, que se dificulta el desarrollo de los contenidos y los estudiantes no pueden soportar las altas temperaturas; señaló que la jornada de la mañana que inicia a las 6:00 a.m., termina a las 10:30 a.m. y la de la tarde finaliza a las 3:30 p.m.

El rector de la Institución, Fabio Fuentes, aseguró que la problemática ya fue puesta en conocimiento de la Secretaría General de la Alcaldía de Valledupar, la cual es la encargada de realizar la contratación respectiva con la empresa Afinia para la reparación del transformador, pero pese a varias peticiones no han sido escuchados.

Le puede interesar: Tragedia en Bolívar: un bus cayó al vacío y deja al menos dos muertos y 15 heridos

Asimismo, el rector aseguró que la mayoría del trabajo administrativo del colegio está suspendido por la falta de luz ya que no pueden utilizar los computadores, acceder a las bases de datos, entre otros procesos.