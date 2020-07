Exalcaldesa rechaza solicitud de Fiscalía por presunta venta de playas en Cartagena

Luego que la Fiscalía General de la Nación solicitara medida de aseguramiento intramural contra la exalcaldesa de Cartagena Judith Pinedo por al parecer, ser la responsable de la venta de 240 metros de playa al hotel DANN de Cartagena, la exmandataria rechazó esa solicitud indicando que el predio tenía escritura pública desde 1999.

“A mí me encantaría saber como es que se puede vender una playa con escritura pública, cómo una playa tiene escritura pública, eso es imposible. Las playas no se pueden vender, ni prescribir, ni transferir son bienes de uso público de la comunidad”, dijo la exfuncionaria.

“Lo que la Fiscalía llama playa en este caso es un lote de propiedad de la Alcaldía de Cartagena que tiene escritura pública desde el año 1999, escritura publica que nosotros encontramos en la Alcaldía”, indicó.

Así mismo, Pinedo manifiesta que cuando se realizó la venta de este predio se llevó a cabo por orden del Concejo Distrital de Cartagena, en aras de financiar el presupuesto de Viviendas de Interés Social del año 2008.

“Me limité a cumplir lo ordenado por el Concejo de la ciudad: vender unos activos para financiar el presupuesto de Vivienda de Interés Social del año 2008, presupuesto que fue aprobado en el año 2007, sin mi participación porque aún no me había posesionado”, dijo Pinedo.

Según la exalcaldesa, la Fiscalía, se ha equivocado desde un principio argumentando la venta de una playa que al parecer se trataría de un lote baldío, “creo que la justicia es la que debe primar en toda investigación, y no me explico por qué si hay demostración suficiente de que no hay delito alguno, la Fiscalía no se atreva a reconocer que se equivocó y defienda lo que es justo”.

Por último, la exalcaldesa de Cartagena indicó que esa misma denuncia fue interpuesta e investigada por la Procuraduría General de la Nación y la Sala Disciplinaria a través de fallo del 11 de febrero de 2016, la absolvió de todos los cargos.

La audiencia sobre este caso tan polémico y que lleva ya varios años en los estrados judiciales continúa hoy con los alegatos de los abogados de la ex mandataria.