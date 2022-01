Exasesor Andrés Mayorquín le escribió al alcalde de Cartagena para ofrecerle servicios de su esposa

Luego que se desatara la polémica en la que se vio inmerso Andrés Mayorquín, exasesor de la jefa de Gabinete de la Presidencia, María Paula Correa, el alcalde de Cartagena reveló que él le habría ofrecido en varias oportunidades el perfil profesional de su esposa.

“Estimado alcalde, un saludo. Me comentan que estás en busca de un apoyo a seguimiento de temas legislativos del congreso de la República aquí en Bogotá (enlace). No sé si es cierto y si podría sugerirte a alguien. Mi esposa ha trabajado en esto y puede ser de ayuda a lo mejor, excúsame lejos de mi importar (le di tu dato a mi esposa por si acaso)”, es el mensaje que dio a conocer el mandatario con fecha del 17 de enero de 2021.

“Yo a este señor ya lo tenía fichado, yo busqué en mi WhatsApp y encontré unas perlas de mensaje que quise compartirles para que saquen sus propias conclusiones”, dijo Dau Chamat.

Lea también: Álvaro Uribe: Audiencia de preclusión se reanuda hoy 13 de enero

“Esa persona siempre me escribía, él me escribió desde que me eligieron como alcalde de Cartagena, pero como yo no lo conocía, pues lo registré cómo se identificaba, además me mandaba resoluciones, temas de regalías, ningún otro asesor lo hacía”, indicó el alcalde.

Indicó que, “al día siguiente yo lo bloqueé de mi cuenta y a partir de ahí, del 18 de enero del año pasado, yo no recibo nada de él. Yo sabía que él estaba en la presidencia, y así cómo lo hizo conmigo, lo pudo haber hecho con otros alcaldes de Colombia”.

Dau manifestó que a cada rato le llegan personas recomendadas, o personas que lo acompañaron anteriormente, sin embargo, según él, hace caso omiso. Sobre este caso en específico, lo calificó como antiético, teniendo en cuenta que era funcionario de la presidencia.

Puede Interesarle: ¿Por qué Andrés Mayorquín seguía contratado por el Dapre, a pesar de las investigaciones?

Hay que destacar que, este exasesor del Gobierno se vio envuelto en polémicos contratos que suman más de 1.200 millones de pesos, junto con su esposa.