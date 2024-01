Excampeona mundial de boxeo resultó herida en caso de hurto en el sur de Barranquilla

La barranquillera Darys Pardo, excampeona mundial de boxeo recibió dos impactos de bala, cuando se desplazaba por el sur de la capital del Atlántico, momento en el que se disponía a buscar a su pareja sentimental.

La expugilista pasaba por un reductor de velocidad, cuando fue abordada por dos jóvenes, al parecer, menores de edad, quienes la amenazaron, despojándola de su vehículo y celular.

“La Policía llegó al sitio porque escucharon los disparos, me llevaron a centro asistencial del barrio Ciudadela 20 de Julio y de ahí me trasladaron al Hospital de Barranquilla donde no me han hecho la cirugía en la pierna, todavía tengo la bala. No me están brindando la atención necesaria y ya he solicitado traslado, pero no me dicen nada”.

Afirmó que los atracadores, al parecer, menores de edad, habrían detonado las armas, para que Pardo no los persiguiera.

"Ellos simplemente para que no los siguiera, simplemente me dispararon, que les decía: por qué si se van a llevar la moto, por qué me disparan y se fueron", expresó.

En el año 2015, la boxeadora iba a ser víctima de un robo, sin embargo, en medio del hecho, uno de los delincuentes maltrató a su mascota, por lo que reaccionó noqueándolo.

La exboxeadora, estuvo laborando en la alcaldía de Barranquilla. "No han salido nuevos contratos. Yo estaba cuando entró Pumarejo (refiriéndose al alcalde saliente de la ciudad), pero él sacó a varias personas y ahí caí yo; entonces, me metió en deportes por contrato, pero ya se terminó el 31 de diciembre del año anterior. Ahora estoy esperando que el alcalde Alex Char me ayude nuevamente", aseveró e indicó: "espero que me ayude porque la verdad es que la pensión vitalicia mía viene en dos años. Es a los 50 años y todavía no la recibo".