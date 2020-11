Excandidato a la Alcaldía de Becerril denuncia incursión de hombres armados a su finca

Andrés Alfonso Fernández Soto, excandidato a la Alcaldía de Becerril, Cesar, denunció que hasta su finca, ubicada en el corregimiento de La Guajirita, llegaron cuatro hombres armados quienes indagaron a sus trabajadores.

El político asegura que los hombres preguntaron por él y tras la negativa de sus empleados, se marcharon del predio.

“Llegaron al portón de la finca, cuando ven a los trabajadores, preguntan por mi nombre, además insistieron en conocer cuál era la entrada. Retuvieron por un tiempo a los empleados, quienes de inmediato me avisaron lo que sucedía. Para ponerme a salvo me metí en una montaña y me comuniqué con las autoridades”, relató Fernandez Soto.

El excandidato desconoce la procedencia de estos hombres que, a pesar de no dejar ningún mensaje en su contra, fueron denunciados ante las autoridades.

“La denuncia ya fue instaurada, ahora se dará tramite a la ruta de protección, a través de la autoridad competente”, indicó el subcomandante de la Policía del Cesar, coronel Manuel Carvajal.

Por su parte, el senador Didier Lobo se refirió a la sospechosa visita en la finca del Fernández. “Rechazamos que en nuestro pueblo se esté presentando este tipo de situaciones, hacemos un llamado a la Fuerza Pública, a la Policía Nacional, al Ejército, y a la Fiscalía General de la Nación", indicó.

Sostuvo que "procederemos a hacer la denuncia pertinente desde la plenaria del Congreso de la República para llamar la atención y que efectivamente, desde el Ministerio de Defensa y desde la Unidad Nacional de Protección,. se haga algo”, afirmó el congresista.

Cabe destacar que el excandidato, en su participación fallida a la Administración municipal, nunca recibió amenazas; sin embargo, las autoridades tratan de establecer quiénes fueron los hombres que perpetraron esta acción intimidatoria.