Extienden aislamiento hasta el 1 de septiembre en Atlántico

La Gobernación del Atlántico anunció que el aislamiento preventivo obligatorio en el departamento se extenderá hasta el próximo 1 de septiembre, con el propósito de seguir disminuyendo los contagios de Covid-19.

De acuerdo con lo establecido en el decreto 295 del 9 de agosto de 2020, firmado por la gobernadora Elsa Noguera, solo se permitirá la circulación de personas y vehículos en los casos exceptuados.

Por otro lado, el toque de queda en los municipios se mantiene en días de semana, de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. En cuanto a los fines de semana, la medida iniciará el sábado desde las 2:00 p.m., hasta el lunes o martes, si hay festivos, a las 5:00 de la mañana.

La ley seca se mantiene los fines de semana de la siguiente manera: del viernes 14 de agosto a las 8:00 a.m., hasta el martes 18 de agosto a las 5:00 a.m.. Del viernes 21 de agosto a las 8:00 a.m., hasta el lunes 24 de agosto a las 5:00 a.m., y del viernes 28 de agosto a las 8:00 a.m., hasta el lunes 31 de agosto a las 5:00 a.m.

De acuerdo con lo anunciado por la gobernadora Noguera, la medida de pico y cédula será determinada por cada alcalde municipal. En todo caso, la habilitación será de dos dígitos por día.

Según el secretario del Interior del Departamento, Yesid Turbay, se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad.

Por último, hasta el 24 de agosto queda prohibido el transporte de acompañantes y/o parrillero en vehículos tipo motocicletas, cuatrimotos, motocarros y mototriciclos en los municipios de Baranoa, Galapa, Malambo, Soledad y Sabanalarga.

Únicamente se permitirá el transporte de acompañantes y/o parrillero un día a la semana, y corresponderá a cada alcalde municipal en su territorio programar los horarios y fechas bajo los cuales se desarrollará esta actividad.