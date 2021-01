Extienden toque de queda y ley seca en Riohacha por rebrote de contagios

La administración distrital de Riohacha extendió, a través del decreto 02 de 2021, la medida del toque de queda todos los días de 12 de la noche hasta las 4 de la mañana, con el fin de controlar la movilización ciudadana y evitar una mayor propagación de la covid-19.

Así mismo, se modificó la medida de expendio de bebidas embriagantes únicamente de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y se prohibió el consumo de licor en eventos masivos o actividades que impliquen aglomeración de personas, como fiestas y parrandas.

El pico y cedula se seguirá implementando solo para las entidades bancarias de la ciudad, estableciendo que los días pares pueden realizar sus diligencias los ciudadanos cuyo documento de identidad terminen en número par y así mismo sucederá con los impares.

“Es importante recordar que el uso del tapabocas sigue siendo obligatorio y quien sea sorprendido sin este elemento de protección en lugares públicos se hará merecedor de fuertes sanciones por parte de la administración distrital”, señaló el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez.

Es de señalar que el ingreso a las playas para bañistas continúa desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., y el horario especial para la actividad física sigue siendo a partir de las 6:00 a.m. y hasta las 8:30 a.m. en la zona de playas.

Riohacha y el municipio fronterizo de Maicao son las ciudades con mayor número de ciudadanos contagiados por el virus en el departamento de La Guajira, donde la cifra de casos positivos llegó a 14.339, de ellos han logrado recuperarse 13.290 pacientes y han muerto por cuenta de la enfermedad un total de 548 personas.