La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó la muerte, el pasado martes 23 de agosto, de la pareja de turistas holandeses Robert Gerrit Kootte (31) y Nienke Bawa (29), por una aparente intoxicación.

“Según el reporte conocido por los médicos, ellos presentaron malestar estomacal, por lo que recibieron atención médica domiciliaria en el hostal en el que estaban hospedados en el Centro Histórico. En la tarde persistieron los malestares, por lo que ingresaron de urgencias a la Clínica Medihelp, donde fueron atendidos”, informaron las autoridades.

Le puede interesar: Muere en extrañas circunstancias pareja de turistas holandeses en Cartagena

Agregaron que “luego de varias horas de atención en la clínica, nos reportaron que en esa misma noche de lunes 22 de agosto falleció Nienke Bawa y durante la mañana de este martes 23 de agosto murió su compañero Robert Gerrit”.

El caso empezó a ser investigado por las autoridades colombianas, que buscan dar con la causa de la muerte de los jóvenes turistas. Las primeras pesquisas iniciaron en los restaurantes donde la pareja consumió alimentos, entre ellos The Rum Box, de propiedad de Abraham Dau, hijo del alcalde de Cartagena, William Dau.

En dialogo con RCN Mundo, Abraham Dau confirmó que la pareja de turistas holandeses sí comieron en su restaurante el lunes 22 de agosto en horas de la tarde. Según indicó, ellos estaban en compañía de otra pareja, cada uno consumió alimentos distintos.

Le puede interesar: Turista mexicano denunció que le cobraron $6'502.000 por comida y servicios en quiosco de playa de Barú

“Efectivamente los extranjeros sí cenaron acá y, de hecho, la pareja -ambos- no comían del mismo plato y era un plato completamente distintos y la otra pareja que estaba con ellos, si comieron de eso.

Detalló que la Fiscalía y el departamento de Salud de Cartagena tomaron muestras. “Son muchos restaurantes; entre esos también estuvieron acá, nos hicieron pruebas absolutas de toda nuestra comida, encontraron que no tengan, no tenemos ninguna falla. Vino el Dadis, vino Fiscalía y dijeron que no es con nosotros”, señaló.

Destacó que también fueron tomadas muestras en otros restaurantes donde los turistas comieron. “He podido conocer que también comieron Bazurto y allá también tomaron muestras y revisaron”.

También puede leer: Unos 200 bebés mueren cada año en Cartagena por falta de asistencia

Indicó que pudo conocer que en el caso se busca determinar la relación con la pareja que les acompañaba y de la que las autoridades perdieron pistas.

“La cosa se puso interesante. Es el hecho de que ellos no estaban solos. Parecen que unos actos bastante extraños, vinieron con otras dos personas que finalmente se desaparecieron, los bloquearon, es un cuento extraño”, indicó.

Sobre este caso, la Clínica Medihelp en su informe detalla que los pacientes presentaban un cuadro de estado general en muy malas condiciones, por lo que primeramente fallece la mujer y horas después el hombre.