Extranjero denunció secuestro y robo millonario en Cartagena

Nuevamente un hecho lamentable se registró en Cartagena, tras conocerse el caso de un turista estadounidense, el cual denunció mediante un video en redes sociales que fue víctima de un 'secuestro express' cercano a las tres horas cuando pretendía salir con una chica que conoció en una aplicación de citas.

El hecho se habría registrado el pasado 28 de enero, cuando se encontró con la mujer a la cual invitó a almorzar y fue en ese momento cuando varios hombres subieron al vehículo en que se movilizaban, donde lo torturaron y saquearon todo el dinero de su tarjeta de crédito.

“Al montarme dimos varias vueltas, luego de minutos hombres entraron al vehículo y me amenazaron con armas para robarme. Me ataron, me taparon los ojos, me estrangularon, me inmovilizaron y se sentaron boca abajo donde no podía respirar bien exigiendo que les diera la contraseña de mi teléfono, todas mis cuentas bancarias y cuentas de redes sociales”, dijo Jhonatan Díaz.

“Me hicieron transferir dinero a Western Union a personas que se llaman ‘Juan Pedro Doy Gil’ en Medellín y Anderson Fabian Restrepo Morales en Bello, Antioquia. Y a PayPal a una que se llama Luisa Zapata Puerta y dijo que si no lo hacía me mataban. Me secuestraron, me llevaron de rehén por Cartagena, gritándome casi 3 horas, torturándome, reteniéndome y haciéndome transferir más dinero y diciendo que me matarían y me quitaron 10 mil dólares en transferencias”, expresó el turista.

Tras la denuncia de este hombre de 46 años, la Policía Metropolitana de Cartagena mediante el grupo Gaula, indicó que se encuentra en las investigaciones del caso.

La institución hizo un llamado a los turistas a que no realicen este tipo de citas con desconocidos debido a que no es la primera vez que este tipo de hechos se presentan en la ciudad.