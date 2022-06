Fallas en la energía afectan votaciones en algunos sectores de Cartagena

La secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, Paola Pianeta Arango, sostuvo que infortunadamente, por la falta del servicio de energía, se vieron afectados cuatro puestos de votación en la ciudad, ante las lluvias presentadas en las últimas horas en Cartagena.

La funcionaria señaló sobre el tema que fueron cuatro los puntos que en los cuales se presentó esta situación en los que figuran la I.E Ciudadela 200, I.E El Salvador en Nelson Mandela, I.E Mercedes Ábrego en San Fernando y en el barrio Torices.

“Por parte de Afinia se solucionó el inconveniente en Nelson Mandela y en estos momentos se están desplegando cuadrillas por parte de la empresa en San Fernando, Torices y en Ciudadela 2000 para la solución de estas afectaciones en el servicio de energía”, expresó Pianeta.

Igualmente, la secretaria del Interior dijo que, “pese a esta situación no se ha afectado el desarrollo de los comicios en estos puestos de votación, aunque no hay luz, la gente está yendo a votar pero no mucho. Eso es lo que podemos reportar hasta el momento en los lugares que se han registrado estos inconvenientes”.

Por otra parte, Pianeta Arango manifestó además que no se ha reportado situaciones de alteración de la primera línea.

“No hemos tenido problemas, afortunadamente aquí siempre la protesta ha sido pacifica, respetuosa y esperamos que en dado caso se presente cualquier situación sea bajo esos términos en donde siempre se ha caracterizado la protesta social en Cartagena", señaló Paola Pianeta Arango.

La vocera apuntó que "no tenemos alerta de ningún tipo”.