La capital del departamento de Bolívar se levantó con la lamentable noticia del fallecimiento del exboxeador Bernardo Caraballo.

"Mi papá entró hace cinco o siete días a la clínica San José de Torices, lo llevaron porque se encontraba un poco mal de salud y del corazón, al revisarlo vieron que la situación no estaba muy bien, pues le hicieron todo lo humanamente posible, nunca tuvieron reparo su atención y el día de hoy a las 12:30 a.m. falleció, su corazón no pudo luchar más y se paró, se fue", confirmó Manuel Caraballo, hijo del ex boxeador.

"Se pierde a una gran persona que ayudaba a todos sin tener reparo, una persona muy sencilla, amable, y para el deporte fue una pérdida demasiado grande, pues lo que dicen sus compañeros y el periodismo a nivel nacional e internacional que fue una figura del boxeo, y un ejemplo para muchos de los boxeadores de antes y de hoy en día", indicó Jair Caraballo, uno de los nietos del boxeador.

La esposa de Bernardo Caraballo, Zunilda Contrera, confirmó que Caraballo falleció a sus 80 años y recordó aquella disputa por el título mundial de boxeo en 1964.

"Yo recuerdo que tenía un embarazo de cinco meses de la segunda hija mía, pero a él lo pusieron a subir Monserrate a hacerle de todo para rebajarlo, pero él estaba en el peso. Cuando Bernardo llegó me dijo Zuni me siento mal, no puedo, a Bernardo lo deshidrataron", relató.

Continuó diciendo que: "Antes de llegar al coliseo él me dijo Zuni yo voy a cumplirle a Colombia, pero yo me siento mal, pero yo voy a hacerlo, pero mira Bernardo en el séptimo round iba ganando, yo a él le gritaba párate, párate que vamos ganando, pero él me hacía señas con los guantes en las rodillas que no podía levantarse porque estaba deshidratado".

Indicó la esposa de Bernardo Caraballo que, antes de morir se tenía que contar a Cartagena y a Colombia todo lo que sucedió con la pelea de 1964.



Hay que resaltar que Bernardo Caraballo el primer semestre del año pasado estuvo hospitalizado en Cartagena, presentando dificultades cardíacas. Hoy, todo el país lamenta su pérdida.