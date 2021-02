Falleció la cajera que resultó herida en ataque sicarial en supermercado de Barranquilla

Tras complicaciones orgánicas derivadas de las heridas en medio del ataque sicarial ocurrido la noche del miércoles al interior de la supertienda Olímpica, al norte de Barranquilla, falleció en las últimas horas, la cajera identificada como Katherine Martínez Sarmiento.

La víctima estuvo recluida en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Bonnadona Prevenir, a donde había sido enviada de urgencias, luego de la acción criminal.

La empleada quien cumplía su jornada laboral nocturna en el supermercado ubicado en la Calle 82 con carrera 53, se vio sorprendida en medio del fuego cruzado, en el que recibió un impacto de bala a la altura del abdomen, hecho que le provocó daños en su organismo, que la mantuvieron en estado de extrema gravedad.

En la unidad asistencial, la trabajadora del supermercado, quien tenía aproximadamente tres años de laboral para la cadena de supermercados, recibió la atención del personal de turno, que adelantó procedimientos de reanimación, tras el impacto de bala recibido.

En el quirófano, de acuerdo a un reporte de la dirección médica de la clínica, se le practicó una laparotomía exploratoria, que dejó en evidencia, diversas “lesiones de vasos sanguíneos de gran calibre”.

Su estado de salud estaba seriamente comprometido, a tal punto que fue necesario recurrir a un sistema de ventilación mecánica invasiva, ya que, en términos generales, su condición era crítica e inestable”.

En los últimos minutos el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje rechazando la muerte de la funcionaria y anunciando la realización de un consejo de seguridad para el día viernes.

El mandatario trinó:

“Homicidio de Katherine Martínez no puede quedar impune. A su familia, nuestro abrazo solidario. Y a la Policía Metropolitana de Barranquilla pido no descansar hasta encontrar a sus asesinos. He convocado consejo de seguridad para mañana”, manifestó el burgomaestre barranquillero.