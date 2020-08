Falleció mujer quemada por su compañero sentimental en Cartagena

Durante los primeros días de agosto se registró un lamentable episodio en una vivienda del barrio Villas de Aranjuez, en el suroriente de Cartagena, donde presuntamente Mario Fidel Pedrosa roció alcohol y puso un encendedor sobre el cuerpo de su mujer, Katia Pérez Bello, quemando el 80% de su cuerpo.

“Ella estaba discutiendo con su marido y le dijo que no iba a vivir más con él, entonces le dijo que si no era para él, no era para nadie, entonces le rocío alcohol y la prendió. Yo veía que ellos siempre estaban peleando, pero era un problema de pareja, sin embargo miren hasta donde llegó la situación”, relató el padre de la mujer, Miguel Ángel Pérez.

Agregó que, “si yo hubiese llegado en la mañana, no hubiese pasado nada. Él no dio ninguna explicación. La llevó a la clínica, y en la madrugada se entregó en la estación de policía. Pero hoy lo más preocupante es que deja tres hijos, uno de 18 años de edad y dos menores. Este señor si lo hizo, tiene que pagarlo”.

Por su parte, Rosa Baquero, vecina de Katia Pérez, indicó que, “Katia me contaba que ellos estaban en proceso de separación, pero llegó un momento donde se subieron los ánimos y estaban discutiendo, y según lo que me comentó, antes del traslado al centro asistencial, él sí la prendió supuestamente desconociendo que el alcohol se prendía, pero todo resultó más grave porque la llevaron hasta Barranquilla”.