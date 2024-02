Falsa esteticista estaría inyectando líquido en los glúteos a mujeres en Santa Marta

Familiares de dos jóvenes residentes en Santa Marta, denunciaron que una falsa esteticista está inyectando silicona líquida en los glúteos de algunas mujeres en la ciudad.

Dichas prácticas dejó una víctima mortal, y a otra joven en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Julio Méndez Barreneche.

La joven fallecida se llamaba Gisella Torres, y tenía 19 años, mientras que la otra joven que se encuentra hospitalizada, es identificada como Daryanis Blanco.

Lea además: Mujer señalada de ahogar a su hijo en playas de Santa Marta quedaría en libertad

Según lo manifestado por los familiares de las dos víctimas, la falsa esteticista ofrece sus servicios a crédito, y practica el procedimiento en uno de los cuartos de su casa en el barrio las Malvinas, al sur de la ciudad.

El papá de una de Gisela Torres, joven de 19 años que murió tras el procedimiento realizado por la falsa esteticista, aseguró que, “la mujer que le causó la muerte a mi hija se llama Ana Torres, ella fue la que le hizo el procedimiento a mi hija”.

Añadió que, “Ana Torres llegó a mi lugar de trabajo ofreciendo sus servicios esteticistas a crédito, decía que ella fiaba sus servicios”.

Una de las primas de Gisella Torres, aseguró que, “la esteticista era la suegra de la víctima mortal, como a los cuatro días del procedimiento, a mi prima se le notaba la diferencia entre un glúteo y otro, porque ya una se le veía más abultada que otra”.

Por su parte, la hermana de la joven que se encuentra hospitalizada asegura que, “a mi hermana le inyectaron una sustancia líquida, según la persona que le hizo el procedimiento dice que lo inyectado en los glúteos de mi hermana, es silicona, eso le causó quemaduras y como a los tres días le salieron unas ronchas, la esteticista le dijo que se comprara unos antibióticos que eso se le iba a secar, que eso era alergia”.

“Ella no tiene un consultorio, práctica dichos procedimientos en su casa sin ningún estándar de calidad, y le cobró 3 millones de pesos por ese procedimiento a mi hermana”.

Hasta el momento las autoridades judiciales no se han pronunciado sobre lo sucedido, entre tanto, los familiares de las afectadas hacen un llamado a las secretaría de salud distrital, para que regule este tipo de prácticas que pone en riesgo la vida de jóvenes.

De interés: Impuesto vehicular en Barranquilla: carros que tendrá derecho a un descuento del 50%

La FM de RCN, logró conversar con el secretario de Salud del distrito de Santa Marta, quien aseguró que, “la secretaría activó los protocolos para investigar los casos, nosotros venimos realizando actividades preventivas diciéndoles a las personas que no acudan, que no se sometan a cirugías con personas no profesionales en la salud”.

“El caso fue escalado hasta la Fiscalía, para que adelanten las investigaciones y procedan con la captura, según sea el caso”, puntualizó Jorge Lastra, secretario de Salud.