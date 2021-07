Ante las quejas presentadas sobre las raciones alimentarias del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en diferentes colegios de Riohacha, el contralor delegado para el sector Agropecuario, Gabriel Romero, visitó la Institución Educativa Familia de Nazareth, que ha sido una de las más señaladas en cuanto a irregularidades y donde indicó que aún no se ha podido iniciar la entrega de alimentación en su totalidad, ya que se evidenció la falta de utensilios de concina para la preparación de alimentos.

“Encontramos que aun hoy los niños no pueden recibir comida caliente, ni todo lo que requieren para aprender, toda vez que la cocina no funciona porque no cuenta con ollas, refrigeración, ni elementos para servir”, anotó el contralor Gabriel Romero.

Le puede interesar: Valledupar reinicia vacunación de primeras dosis con 13 mil biológicos de Moderna

En ese sentido, señaló que mediante esta visita se acordaron compromisos serios para que a más tardar en 15 días se haga entrega de la dotación implementos de cocina que permitan poner en marcha la entrega del plan de alimentación requerido.

“Hay muchos niños en la región que van al colegio para poder alimentarse porque en sus casas no tienen esta posibilidad”, apuntó Romero, quien además informó que esta situación estaría afectando alrededor de 180 estudiantes que hasta el momento no han podido recibir la alimentación completa, sino únicamente, una porción industrializada.

Por su parte, el rector de la institución, Jhon Alex Córdoba Rodríguez, aclaró que por el momento a los estudiantes solo se les está brindando una merienda, ya que también se encuentran en espera del menaje para la cocina y así poder empezar a ofrecer los almuerzos que corresponden a los menores en las jornadas únicas.

Lea también: Contralor General vigila entregas del PAE y proyectos de acueducto en La Guajira

“Por cuestiones de que somos una institución nueva y con procesos de contratación, todavía el menaje para la cocina aun no ha llegado. Solo contamos con mesas, sillas y estufas. Situación que nos llevó a que planificáramos la entrega de meriendas industrializadas, mientras llega la dotación adecuada”, explicó el rector Córdoba.

Es de mencionar que también se refirieron a la falta de agua que vienen presentando la mayoría de las instituciones del Distrito, ante lo cual señalaron que estarán vigilando que el servicio pueda prestarse para garantizar, no solo la preparación alimentaría, sino también todas las medidas de bioseguridad.