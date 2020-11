Familia caleña busca a hombre que estaba en Providencia cuando pasó Iota

“Él es nativo y pescador, sabemos que aseguró los techos y las ventanas para que no tener afectaciones en su vivienda. Mi hermana está en San Andrés y tiene mucha preocupación porque no tiene noticias de su esposo y me ha comentado que el panorama en la isla es devastador y es triste por la destrucción”, agregó.

Entre tanto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó que hay dos médicos caleños que se encuentran en Providencia realizando su año rural en la isla y esperan que se encuentran en buenas condiciones de salud.

Lea también: Aeropuerto de San Andrés permanecerá cerrado para vuelos comerciales

“La ayuda de Cali va primero en enviar 17 bomberos calificados y persona altamente calificado en telecomunicaciones para establecimiento de redes”, aseguró el mandatario.

Además, la Gobernación del Valle del Cauca está preparando un primer avión con ayudas humanitarias hacia la isla de San Andrés y Providencia.