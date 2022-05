Familia de bebé que murió en Atlántico no cree en dictamen de Medicina Legal que exculpa a padrastro

La familia de la menor de tres meses que murió -presuntamente- víctima de un abuso sexual, que en un principio señaló a su padrastro, no cree en el dictamen que entregó Medicina Legal en el se asegura que la muerte de la infante se produjo debido a una falla en el intestino y en sus pulmones.

Además, el instituto forense dio a conocer que la pequeña tampoco había sido agredida físicamente. Tras conocerse este dictamen, un juez con funciones de control de garantías ordenó la libertad del joven de 17 años, quien estaba aprehendido en el centro de rehabilitación Oasis, de Soledad.

Más en: Medicina Legal reveló que fiscal Marcelo Pecci recibió tres impactos de una pistola 9 milímetros

“Nosotros no estamos seguros del dictamen que entregó Medicina Legal porque no hemos visto pruebas. Como tal, en la audiencia mi hermana estuvo sola y no tuvo el acompañamiento de un abogado, por lo que pidió que se suspendiera la diligencia judicial”, dijo Keiny Ledesma, tía de la menor fallecida.

Asimismo, la mujer dio a conocer que su sobrina era una bebé sana y que no había tenido ningún quebranto en su estado de salud.

“Nunca pisó un hospital desde que nació por lo que nos extraña que la bebé, cuando se quedó con ese hombre, se haya puesto tan mal. Hay muchas cosas inconclusas y tenemos mucha indignación frente a este hecho que ocurrió porque aun tenemos muchas preguntas que no tienen respuestas”, agregó la mujer.

De igual manera, Ledesma sostuvo que se encuentran a la espera de un abogado para poder asesorarse frente a este tema y determinar qué acciones legales seguir en el caso.

Tras conocerse la decisión del togado, RCN Mundo Barranquilla se comunicó con el abogado Iván Arnache, quien aseguró que Medicina Legal sostuvo que se trató de una enfermedad natural y no de un abuso sexual, por lo que la Fiscalía General de la Nación pidió la libertad del menor de 17 años.

Más en: Capturan a alias 'Mosquito' del 'Clan d

Y es que, tras el caso, las autoridades en el Atlántico y a nivel nacional se pronunciaron, como la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, quien anunció todo el acompañamiento a la familia.

“Que una niña de tan solo tres meses de edad llegue al hospital de ese municipio sin signos vitales y con evidencia de maltrato físico en su cuerpo y posible violencia sexual, es totalmente repudiable y lo rechazamos completamente”, dijo la funcionaria en su momento.