Familia de joven muerto en Candelaria, Atlántico, responsabiliza a la Policía

Los familiares de Luis Castro, el joven que falleció en Candelaria, Atlántico, cuando al parecer, policías realizaban operativos, responsabilizan a uniformados de la institución de su muerte. Así lo manifestó su hermana Yadelin Castro, quien afirmó que el hombre regresaba de cortar leña cuando fue agredido en la carretera de la población.

“Le cayeron cuatro policías. A mi mamá cuando le fueron avisar ya lo habían golpeado bastante y mi mamá alcanza a ver cuando uno le pega con un casco en la cabeza. Ella le suplicó que lo dejaran de golpear y a ellos no les dolió eso. No les importó como sino tuvieran familia. Lo mataron como si él fuera un animal y no es justo. Hay que hacer justicia porque ellos tienen que pagar”, expresó la mujer.

Le puede interesar: Caída de puente entre Quindío y Valle del Cauca: las rutas alternas tras la emergencia

Yadelin manifestó que, al joven lo mojaban y posteriormente le ponían un táser.

“Me dijeron que le tiraban agua y le ponían ese aparatico. Lo torturaron bastante. Incluso mi mamá les suplicó cuando lo embarcaron en la patrulla que se lo dejaran y no les importó. Uno de los policías le decía a él que aquí no estaba su familia, porque mi hermano gritaba por ayuda. Le decía: madre, ayúdame. Y el uniformado le decía que nadie lo iba ayudar y a mi mamá casi se la llevan por delante porque le tiraron la patrulla cuando se iban", relató la mujer.

Entre tanto, el teniente coronel Edwin Álvarez, comandante operativo y de Seguridad Ciudadana aseguró que el joven se habría lesionado a sí mismo.

“Al parecer, una persona había cometido unos hechos ilícitos, anteriormente. Es así que, el cuadrante llega al sitio e identifica a la persona y es conducida a la estación de Policía. Una vez en el traslado, al parecer, se autolesiona y pierde el conocimiento. Al ocurrir, es llevado al hospital municipal. Posteriormente, los galenos manifiestan el fallecimiento del ciudadano”.

Le puede interesar: Caen extorsionistas que intimidaban a víctimas por mensajes de texto en Barranquilla



El hecho originó una asonada en el municipio, donde estará vigente el toque de queda hasta el 14 de abril.

Ronald Castro, primo del joven, desmintió la versión de las autoridades y expresó que su familiar se dedicaba a cortar leña para vender, barrer patios, pero nunca se dedicó a actividades delictivas. Allegados al joven esperan que se adelanten las investigaciones pertinentes y se haga justicia.