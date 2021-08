Familia de joven que murió en un hotel en Cartagena dice que fue asesinada por un extranjero

Familiares de una joven identificada como Laura Melissa Caballero Montañero, de 23 años edad, y que falleció en un hotel del sector turístico de Cartagena, denuncian que la información entregada preliminarmente por las autoridades sería falsa, ya que el reporte indicaba que la joven se había suicidado.

Sin embargo, Daniel Caballero, el padre de la víctima, manifestó que el informe entregado por Medicina Legal indicaba que la joven había sido drogada y murió por asfixia mecánica.

Frente a esta confusa situación, la familia de Laura Melissa pide que se haga justicia y se esclarezca la muerte de la mujer que llegó hace un mes a Cartagena.

“Yo soy el papá, yo sé perfectamente quien era mi hija, no solamente se divulgó que había sido un suicidio, sino que también ella era una prostituta, cosa que no es cierta, te lo puedo corroborar como padre. Mi hija era una niña de bien, una niña de familia, y lo único que le he enseñado a mis hijos es ética, compromiso, valores y lucha para trabajar", manifestó Daniel Caballero, padre de la víctima.

Según el relato del hombre, su hija se vino a Cartagena para acompañar a su hermano que estaría trabajando en la ciudad, luego de culminar sus estudios de administración de negocios internacionales.

“Estando en Cartagena, conocieron a este individuo norteamericano que se dedicaba a actividades, algunas con mi hija, y él estaba haciendo una serie de negocios con unos extranjeros, dentro de los cuales estaba este norteamericano (a quien señalan de ser el presunto responsable del homicidio)”, dijo.

Continuó diciendo: “Este individuo se ganó la confianza de mis hijos y él tenía computadores en su apartamento, donde lo propuso a mi hija enseñarle las negociaciones a través de bolsa por internet; ella iba a recibir las clases correspondientes. Estando allí, el tipo se enloqueció el sábado porque él estaba prescrito con un medicamento que, al parecer, es para personas ansiosas y con ciertas enfermedades mentales".

Caballero precisó que el norteamericano habría aprovechado que su hija estaba en el apartamento “y en alguna bebida le echó la droga y le hizo ingerir una serie de medicamentos que la pusieron en incapacidad de defenderse. Estando así, con todas las drogas en su organismo, procedió a ahorcarla”.

¿Qué dice Medicina Legal?

El padre de la joven reveló que el reporte de Medicina Legal señala que ella estaba totalmente drogada y en estado de indefensión. “Eso lo evidenciaron en un examen, tampoco tenía golpes, moretones, rasguños ni restos de tejidos de piel bajo las uñas; es decir, comprobando que no luchó para defenderse y es normal que si una persona en uso de sus cinco sentidos, intentan ahorcarla, se trata de defender. Pero en este caso ella no presentaba estas condiciones debido a su estado", aseveró.

Además, dijo que lo único que encontraron en Laura Melissa fue el moretón del cuello ocasionado por la asfixia mecánica.

Respecto al caso que hoy está en manos de las autoridades, dijo que "la información que obtuve es que, al parecer, este individuo chantajeó a los dos policías que llegaron del CAI de El Laguito, con el propósito de que tergiversaran la historia a su acomodo”.

Por último, añadió que este hombre supuestamente había sido condenado a 24 años por otro asesinato. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque el nombre de mi hija no se puede ver manchado”, apuntó.