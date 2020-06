Familia de líder asesinado en Atlántico rechaza libertad de uno de los acusados del crimen

La noticia de la libertad por vencimiento de términos de Victor Meriño Pereira, acusado del homicidio del líder social Bernardo Cuero, tomó por sorpresa a los familiares del representante de las víctimas del conflicto armado en el Atlántico.

El juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías tomó esta decisión de dejar en libertad a Víctor Meriño Pereira a escasos cinco días de cumplirse el tercer año del atentado registrado en el municipio de Malambo donde perdió la vida Cuero Bravo.

La argumentación de la libertad se basó en que transcurrieron 421 días desde el inicio del juicio oral el pasado 9 de abril de 2019 sin que se cumpliera el objetivo de la audiencia.

Deivis Flórez, abogado defensor de la víctima, indicó que en el despacho judicial siempre hubo algún motivo para aplazar las audiencias.

"Hay una mora en ese despacho judicial, no solo ha sido el proceso del líder Bernardo Cuero Bravo, hay que mencionar que las audiencias siempre fueron aplazadas por el despacho, siempre argumentaban una calamidad pública", indicó el defensor.

Teresa Ramirez, compañera sentimental de Bernardo Cuero, pidió justicia para que los responsables de este homicidio paguen por su muerte.

"El Estado debe pellizcarse y que haga justicia con todas aquellas personas que tuvieron que ver con la muerte de Bernardo Cuero, quiero ver tras las rejas a todos los que están señalados del crimen de Bernardo. He dejado todas mis cargas a Dios y sé que el hará justicia por mi", manifestó su compañera.

La mujer contó además que "desde la muerte de Bernardo todo se me acabó, el Estado me abandonó, sufrí de persecución tras el homicidio, me brindaron ayudas por unos meses pero actualmente estoy abandonada. No tengo para pagar el arriendo, no tengo mi casa, estoy lejos de mi familia sin nada de lo que construí con mucho esfuerzo. Le pido al Estado que me ayude, que me de una casa para poder vivir y no estar en esta difícil situación".

Víctor Meriño quedó en libertad tras haber estado recluido desde el 17 de junio de 2017 en la Penitenciaría El Bosque, pero seguirá vinculado al proceso y tendrá que asistir a juicio cuando se le requiera.