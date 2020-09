Familia de profesor de Uniatlántico asesinado en 2001 no aceptó perdón del Estado

El Estado colombiano pidió perdón a la familia del profesor de la Universidad del Atlántico Jorge Adolfo Freytter Romero, asesinado en agosto de 2001, el cual fue declarado como delito de lesa humanidad.

El docente fue detenido ilegalmente, torturado y fusilado. Posteriormente, su cuerpo fue arrojado en un paraje en Sitio Nuevo, Magdalena.

"Honramos la memoria del profesor Jorge Adolfo Freytter, a quien se le arrebató la vida en un acto violento y sin sentido, que aún hoy nos resulta incomprensible y doloroso. La detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial del profesor Freytte nos duele y lamentamos profundamente que haya sucedido", afirmó Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

"Las autoridades están para proteger a los ciudadanos y para garantizar su seguridad, es inaceptable e inadmisible se desdibuje y deslegitime en favor de los violentos", agregó.



Luego de este acto de perdón, Jorge Freytter Franco, hijo del profesor, no aceptó las disculpas debido a las torturas que fue sometido su padre. Así mismo, afirmó que los autores materiales e intelectuales no han sido sometidos a la justicia.

"Es en nombre de las horas de tortura, la asfixia, los choques eléctricos, los golpes y el posterior fusilamiento que sufrió mi padre, que no puedo aceptar su perdón. Reconozco el gesto pero no lo acepto, cuando el paramilitar 'Montería' ni siquiera ha pedido perdón, y cuando no se captura a los autores de este hecho", sostuvo Freytter Franco.

Por su parte, Jorge Freytter Florian, también hijo del profesor, hizo un llamado de atención al Estado en el marco de este acto.

"Se debe dar la búsqueda y captura de los autores, incluido los autores intelectuales. Me pregunto después de 19 años, ¿qué políticos, militares o administradores públicos dentro de la Universidad del Atlántico avalaron este crimen?", expuso Freytter Florian.

"También se debe llevar a cabo una línea de investigación expedita de la cadena de asesinatos ocurridos en esta universidad. Se debe establecer, además, cómo ingresaron estructuras paramilitares y el por qué de la alianza con el Gaula y su complicidad con personas dentro de la Universidad del Atlántico", sostuvo.

Cabe recordar que en su momento la Fiscalía determinó que no se trató de un hecho aislado, sino que este crimen fue cometido en medio de un entorno de agresiones contra de líderes universitarios.