Familia denuncia la desaparición de un cadáver en una clínica de Cartagena

Los protocolos para la disposición de cadáveres en una Clínica de Cartagena pasaron de ser óptimos a ser deficientes, así lo denunció Pedro Cárdenas quien exige que se esclarezca el paradero del cuerpo de su padre fallecido, identificado como Rodrigo Maestre Echeverri.

Pedro Cárdenas señaló que confió en los protocolos de la Clínica, la cual brindó un espacio para mantener el cuerpo de su padre mientras realizaba los trámites de la funeraria y al ir a recogerlo para darle el último adiós, descubrieron que ya no se encontraba en el lugar y al parecer habría sido cremado por equivocación.

"Mi papá, de crianza, fue remitido a la Clínica Blas de Lezo Mega Urgencia, el cuadro clínico que nos emite la Clínica es que ingresó sin signos vitales, le realizaron reanimación y no pudieron hacer mayor cosa porque ya había fallecido. Fue remitido a la sala de paz, donde nosotros lo dejamos y nos dirigimos a la sala de observación, para saber cuál era el procedimiento que seguir, nos informan que debíamos gestionar con la funeraria y eso acarreaba tiempo", contó.

Relató que "ellos nos dijeron que nos daban dos días para hacer el procedimiento, nosotros el lunes (19 de julio) dejamos todo listo con la Funeraria Santo Cristo, Cuando llegamos el martes (20 de julio) a retirar el cuerpo en la clínica, la funeraria junto con su operador logístico nos invitan hacer el reconocimiento del cuerpo, al entrar al cuarto de paz el cuerpo no estaba en su lugar".

"Al lado había un cuerpo diferente y mi padre no estaba ahí, no estaba la camilla y hasta hoy lo único que nos dijeron es que supuestamente hubo un error, otra funeraria llegó a las 8 de la mañana se llevó el cuerpo y ese cuerpo ha sido incinerado por un error de rotulación. Me parece muy sospechoso porque mi papá quedó rotulado con su nombre y quedó con una sábana y hasta hoy día no sabemos nada, en la Clínica no nos daban respuesta", puntualizó el joven.

Añadió que "acudimos a las autoridades civiles, llegó la Policía para hacer el respectivo acompañamiento, la Clínica llamó al DADIS, donde se realizó una reunión, digamos de manera informal, donde se levanta un acta y hasta el día de hoy la Clínica no da respuesta alguna. La funeraria dice que la responsabilidad es de la Clínica, y la Clínica dice que es de la Funeraria, yo en esa reunión digo que ambas partes están implicadas".

Pedro Cárdenas detalló que, el día que dejó a su padre, Rodrigo Maestre Echeverri, en el cuarto de paz, al lado había otro cuerpo que no estaba rotulado, "no estaba tapado, estaba a la intemperie, no tenía nombre y ellos dicen que al parecer la Funeraria se lleva el cuerpo de mi papá, porque los otros familiares de Carmelo Castro no quisieron reconocer el cuerpo, al no reconocerlo obviamente hay supuestamente donde hubo la confusión".

"Lo que me queda la duda es que si mi papá estaba rotulado y decía Rodrigo Maestre Echeverri, ¿por qué la Funeraria toma ese cuerpo en nombre de Carmelo Castro?, la otra persona. Lo que me interesa es darle una sepultura digna a mi padre. Es muy difícil saber que fue mi papá el que incineraron", acotó Pedro.

A la fecha la clínica no da respuesta alguna, se mantienen en firme en que fue una equivocación, los familiares de Rodrigo Maestre Echeverri piden claridad de la situación, para que el señor de 63 años descanse en paz.