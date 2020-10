Familiares de Alfredo Correa respetan pero no comparten fallo que dejó libre a Jorge Noguera

La hermana del profesor universitario espera que posibles implicados en el hecho, confiesen la verdad tras el crimen de Correa de Andréis.

“Llegó 'Jorge 40', el otro implicado que tiene una condena, también por el asesinato de Alfredo. No sabemos si va a hablar, porque como la política de ellos es guardar silencio; pero nosotros aspiramos a que él se acoja a la JEP y confiese la verdad y diga por qué, quiénes y qué motivos tuvieron para hacer el montaje a Alfredo Rafael y luego asesinarlo, son esperanzas que uno tiene”, agregó.

La hermana de Correa De Andréi espera que un investigador y un fiscal, que presuntamente hicieron parte de la conspiración para asesinarlo, puedan oportunamente entregar detalles del crimen.

Lea además: Suspenden concurso para elección de Contralor de Barranquilla

“Yo no tengo muchas esperanzas, pero algo ahí me queda, de que estás personas que están pendientes, por lo menos hablen, confiesen o se les aplique alguna ley, porque no es justo que estas personas no estén pagando por el asesinato de Alfredo”, puntualizó Magda Correa de Andréis.

Aunque no hay mayores expectativas por el avance del proceso, la familia del docente asesinado el 17 de septiembre de 2004, cree que se guarda alguna posibilidad de que se conozca la verdad tras el asesinato de Alfredo Correa.

Jorge Noguera fue condenado en 2011 por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, revelación de asuntos sometidas a reserva y falsedad por destrucción y ocultamiento.