Familiares de barranquillera asesinada en Ecuador piden repatriar a su hijo

En medio del doloroso caso de la enfermera barranquillera Katherine Jiménez, de 29 años, quien fue hallada sin vida en un terreno baldío en Guayaquil, en Ecuador, sus familiares solicitaron que su hijo sea repatriado a Colombia.

Los seres queridos del menor afirman que deben traerlo al país, pues su padre y su familia biológica están en Colombia. Así mismo, argumentan que la expareja de Katherine no debe tener al niño, pues es el principal sospechoso de lo ocurrido con ella.

"No hemos podido comunicarnos con el niño, ni llamarlo, ni verlo porque el señor no nos contesta. No sabemos ni cómo está, el niño no puede estar allá porque ese no es su papá", afirmó Leidys Obando, tía del menor.

Por otro lado, los allegados a la mujer denuncian que fue sepultada en Ecuador, sin autorización de su familia.

"Para enterrarla debían tener una autorización por parte de los familiares de acá de Colombia y, hasta donde me enteré, el hombre mandó a decir acá que ya la habían sepultado", afirmó Obando.

"Él es el primer sospechoso de este crimen, lo citaron debido a que estaban en un proceso de separación. Así mismo, supimos de una conversación que ella tuvo con una amiga, donde decía que estaba aburrida de él. Tenemos miedo porque lo están investigando y el niño no es hijo de él, así que queremos tener al niño aquí", sostuvo la tía del menor.

Por otro lado, Obando reiteró que están preocupados porque la última vez que pudieron hablar con el niño fue hace casi una semana.

"La última vez que logramos hablar con el niño fue el 22 de septiembre. Siempre nos ponían excusas para hablar con él y ahora lo llamo, le llegan los mensajes pero no nos contesta", detalló la mujer.

Por último, Leidys Obando firmó que el menor no tenía autorización de su padre biológico para salir del país, por lo que piden celeridad por parte de las autoridades correspondientes.