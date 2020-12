Familiares de empresario cartagenero muerto por Covid también están contagiados

Luchando por su vida en una clínica de Cartagena, se encontraba Tufik Yidios Gedeón, un empresario cartagenero de 59 años, quien según lo señalado por sus familiares, murió por causa de un trombo pulmonar, ocasionado por el virus SARS-CoV-2.

Diana Gedeón, familiar del occiso, contó que hasta el momento se desconoce el lugar donde su ser querido se contagió y dio a conocer que aparte de Tufik Yidios Gedeón, su hijo menor y si esposa se encuentran contagiados por el covid-19.

“Nosotros somos un familia numerosa, con muchos primos, él era reconocido como el más pequeño en la familia, murió a los 59 años, tuvo cuatro hijos, dos jóvenes y dos niños. Era empresario, emprendedor, siempre soñador, su fortaleza era la publicada y el mercadeo; eso lo llevó a tener su propia agencia de publicidad, en eso trabajo desde que regresó a Colombia, desde hace 16 años, ya tenía varios años en la ciudad de Cartagena”, narró Diana Gedeón.

Le puede interesar: En Cartagena aumentaron los casos de Covid-19 y las muertes en adultos mayores

Con su voz sentida, siguió contando que, “él estuvo casi un mes en la clínica. El 7 de noviembre el examen le salió positivo para covid-19, primero tuvo cuidado en casa y luego lo trasladaron al hospital el 21 de ese mismo mes, hasta que falleció por un trombo pulmonar. Hacemos un llamado a que la gente se cuide, esto es autocuidado, nadie quiere contagiarse y que lo contagien, él se cuidaba mucho, no se sabe dónde se contagió, en la casa su esposa y su hijo de 8 años también están contagiados, pero se están mejorando”.

Los familiares del empresario Tufik Yidios, señalaron que la rutina del occiso era la oficina y su casa, al tiempo que indicaron que se cuidaba para no ser contagio.

Luis Adolfo Payares, amigo Yidios Gedeón, expresó: “lo conocí desde hace mucho tiempo, él era mayor que yo, desde pequeño iba con su tío Alfredo Yidios y Teofilo Yidios, al estadio de beisbol, a ver las trasmisiones de mi padre, quien era narrador deportivo”.

Lea también: Gobierno le pone la lupa a Cartagena por el aumento de casos de COVID-19

Añadió que, “a él le gustaba mucho el deporte, tuvimos también una relación comercial, él tenía una agencia. Era una persona muy cordial, le gustaba ayudar a la gente, quedé muy impresionado cuando me enteré de la noticia, por medio de las redes sociales, un amigo que tenemos en común me dio avisó, entre en shock, porque había hablado con una persona cercana a él y me dijo que se estaba mejorando”.

El cuerpo del empresario permanece en la ciudad de Cartagena, donde le darán el último adiós.