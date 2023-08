Familiares de médico asesinado en Tailandia piden que responsable no sea enviado a España

Darling Arrieta Arteaga, hermana del médico Edwin Arrieta Arteaga, solicitó que Daniel Sancho, señalado de ser el responsable de ese crimen pague la pena y sea castigado en Tailandia y no sea extraditado a España, porque el asesinato podría quedar impune.

Dijo que su hermano era el eje central de su familia y el apoyo económico de sus papás, quienes están destrozados y claman por la repatriación para que sea sepultado en su tierra natal Lorica en el bajo Sinú y poder visitarlo.

"Pido justicia y que la muerte de mi hermano no quede impune, que esta persona pague por lo que le hizo a mi hermano, porque no solo lo desmembró, sino que acabó con mi familia que la justicia tailendesa actúe que esta persona no sea extraditada a España, por ninguna razón, que la condena la pague en Tailandia o Colombia”, expresó con lágrimas la hermana de la víctima.

Contó que el médico viajaba mucho a diferentes países para asuntos relacionados con su oficio situación que preocupaba mucho a sus progenitores debido al riesgo que representa viajar en avión seguidamente.

"Yo no entiendo como hay medios de comunicación que están atacando a mi hermano, que ya está muerto, y no se puede defender que tengan respeto por mis papás que tienen 76 años y están muy destrozados", expresó.

En Lorica lo recuerdan sus vecinos en el barrio Cascajal como una persona cariñosa y conversadora cuando llegaba a visitar a sus papás cuyos momentos lo hacían feliz al lado de los suyos y amigos en el municipio.

Además, era muy creyente de nuestra señora de Fátima a quien acudía permanentemente encomendando las obras de caridad y sociales que acostumbraba a realizar.

"Yo no quiero la pena de muerte para el responsable del crimen porque Dios es el único que da la vida y quita, porque si pedimos pena de muerte seríamos como él y nosotros somos personas muy creyentes", dijo la hermana quien dijo que sabía de la amistad del médico con muchas personas en México y España.

Mientras tanto, la abogada Ariana Bahaine, amiga y asesora de la familia Arrieta Arteaga, dice que son 45 días para la plena identificación del cadáver y la posterior repatriación a Colombia.

El municipio de Lorica siguen de luto por el asesinato del médico cirujano Edwin Arrieta Arteaga de 44 años de edad, en una isla en Tailandia cuando se encontraba de vacaciones. El médico luego de ser asesinado fue desmembrado y luego arrojado a un vertedero dentro de una bolsa.

Las autoridades de Lorica, Córdoba, declararon tres días de duelo por este cruel asesinato de su hijo natal, la bandera a media asta, en consideración del lamentable caso.

Por estos hechos fue capturado el español Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor Rodolfo Sancho, quien posteriormente un juez del tribunal provincial de la isla ordenó prisión provisional.