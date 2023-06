Familiares de mujer de Cesar hallada muerta en Bucaramanga piden justicia

Los habitantes de La Jagua de Ibirico recibieron el féretro de Laury Yisel Guzmán Becerra, encontrada sin vida en un hotel en Bucaramanga, Santander.

“De acuerdo a lo que se conoce, preliminarmente no presenta lesiones o heridas en su cuerpo y de igual forma se avanza en la investigación correspondiente a través de los análisis de cámaras de monitoreos, versión de posibles testigos y estamos a la espera del dictamen de Medicina Legal”, manifestó el coronel Juan Andrés Guzmán González, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Según los familiares de la víctima, la joven al parecer fue asesinada por un hombre que trabajaba en frente del local comercial que ella atendía.

“En el hotel que reservó lo hizo con su nombre y su apellido, bueno lo hizo con otro nombre y su apellido real. Él fue la última persona con la que estuvo mi hermana y de igual manera, en la cámara del hotel se ve a ellos entrando”, aseguró Lisaury Guzmán, hermana de la fallecida a Diario El Pilón de Valledupar.

Asimismo, aseguró que todavía no tienen el dictamen de Medicina Legal. No obstante, la joven fue hallada en avanzado estado de descomposición y no presentaba lesiones de arma blanca o arma de fuego pero sospechan que habría sido asfixiada.

“Estaba hinchada, tenía rasguños en el cuello y moretones, hasta el momento solo eso. No fue violación ni nada sino solamente golpes, le pedimos a las autoridades que este hecho no quede impune y que se haga justicia.”, aseguró la hermana.

Laury Yisel Guzmán Becerra será sepultada en el municipio de La Jagua de Ibirico a las tres de la tarde de este viernes. Su cuerpo fue recibido por la comunidad, quienes exigen que se haga justicia.