Familias desplazadas por la violencia en la Sierra Nevada regresaron a sus hogares

El plan retorno hacia la vereda La Secreta, en la Sierra Nevada de Santa Marta, inició desde el fin de semana y fue liderado por el alcalde del municipio de Ciénaga, Luis Alberto Tete Samper.

Sin embargo, pese a la decisión voluntaria de regresar a sus casas, todavía hay desplazados que tienen temor de regresar, porque aseguran que volver a sus tierras es vivir con miedo a los enfrentamientos entre los grupos armados, no obstante, el general del Ejército Gerardo Melo Barrera dijo que, “el compromiso con estas comunidades es seguir con las operaciones para protegerlos de los grupos armados y así lograr la tranquilidad en el sector”, aseguró el oficial.

Lea también: Feminicidio en Cartagena: joven mató a su compañera sentimental e hirió a su hijastra de 14 años

El primero en anunciar la noticia del retorno a sus hogares, fue el defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo Assis, cuando afirmó que “se logró el retorno voluntario, seguro y con garantías de dignidad humana de las casi mil familias que habían sido desplazadas de la Sierra Nevada de Santa Marta, por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales".

Indicó que, "desde hoy, las más de mil personas que permanecieron durante un par de semanas resguardadas en el liceo municipal y en hoteles de Ciénaga Magdalena, están regresando a sus territorios con el acompañamiento de nuestros funcionarios de la delegada de movilidad humana y de la regional Magdalena”.

Por su parte, el candidato a la Presidencia de la República, Sergio Fajardo, en su paso por la ciudad de Santa Marta, se pronunció acerca del conflicto armado en la vereda La Secreta.

Dijo que "no se ha hecho seguimiento a esos grupos que se han asentado en el Magdalena y no hay derecho que sabiendo que iban a volver, porque todos sabíamos que volverían a delinquir en el sector, porque es un territorio en disputa de las rutas del narcotráfico, el gobierno de turno no hizo nada, así que este gobierno de la 'seguridad democrática', es el que nos está entregando este país con todas estas condiciones de inseguridad, de manera que no podemos olvidarnos de eso", sostuvo Fajardo.

Fajardo añadió que, "el tema de la inseguridad no sólo pasa en las veredas, sino también en Santa Marta donde hay miedo, zonas vedadas, manejan el territorio y no se ha hecho lo que se tiene que hacer, que en síntesis son dos cosas básicas: primero, inteligencia renovada en las fuerzas públicas, que logren entender y desmantelar la criminalidad, y segundo, tenemos que avanzar en la construcción de La Paz en Colombia, porque tenemos 170 municipios PDET que necesitan una intervención inmediata".

Le puede interesar: Asesinan a un policía en Ciénaga, Magdalena

"De esa manera se estará cumpliendo el primer punto del acuerdo de paz que es la reforma rural integral, un tema para el Magdalena en particular, el cual es necesario y no se ha hecho", declaró Fajardo.