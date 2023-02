Famosos en el Carnaval de Barranquilla lucen excéntricos vestuarios: el de La Liendra es de no creer

El pasado 17 de febrero con la coronación del Rey y la Reina del Carnaval, se dio inicio a la gran fiesta del Carnaval de Barranquilla, que reúne a artistas, actores y más celebridades colombianas.

Cabe mencionar que este es uno de los carnavales más famoso y antiguo del país y esta lleno de tradiciones y multiculturalides que se expresan a través de los diferentes desfiles, comparsas y carrozas que inundan las calles de 'La Arenosa'.

Programación del Carnaval de Barranquilla

Batalla de las Flores y desfile del Rey Momo.

y desfile del Gran parada de Tradición.

Gran parada de Comparsas.

Desfile y entierro de Joselito.



El Carnaval de Barranquilla se destaca por ser una celebración en la que la alegría y los atuendos prevalecen como temática principal. Para este 2023, varios famosos de la farándula colombiana están participando de la 120° edición y algunos han dado mucho de que hablar con sus llamativos vestuarios.

Famosos en el Carnaval de Barranquilla

La Liendra

"Me invitaron al carnaval de Barranquilla, dije que si, me preguntaron que cómo me gustaría mi vestuario, les dije algo fresco tropical muy carnavalesco , me mandaron esto, algún día te veré de frente encargado de vestuario", escribió el creador de contenido junto a una serie de fotografías que recibieron cientos de comentarios criticando al joven,