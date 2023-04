En el último concierto que dio el cantante reguetonero, Arcangel, en la ciudad de Medellín el pasado 22 de abril de 2023, no fue como muchos se lo imaginaban, pues mientras se encontraba en tarima, según el cantante, algunos de los organizadores del evento comenzaron a decirle el tiempo que le quedaba y que pronto tenía que bajar, acto que enfureció al cantante.

Lo ocurrido hizo que Arcangel explotara en pleno concierto, donde pidió respeto no solo para él, sino también para los asistentes del evento.

“Yo voy a seguir cantando, sin embargo, tengo que poner algo claro, yo me debo al público, no a la producción. Siempre pasa lo mismo cuando yo vengo aquí a cantar, quieren dejar a uno para lo último, para el final, cuando yo quiero hacer mi trabajo. Siempre me dicen que tengo que cortar”, decía el artista.