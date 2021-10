Fiesta de cumpleaños de Carlos Caicedo causa polémica por orden de arresto vigente

Durante este fin de semana algunos funcionarios de la Gobernación del Magdalena y amigos cercanos al mandatario departamental Carlos Caicedo, quisieron celebrar su cumpleaños de manera sorpresiva.

Sin embargo, fuentes allegadas a Caicedo aseguran que el gobernador nunca llegó a esta fiesta privada que se realizó este sábado en el hotel Zuana, en Santa Marta y que generó todo tipo de críticas, luego de conocerse la orden de arresto de cinco días y el pago de una multa de dos salarios mínimos contra del gobernador.

La medida fue adoptada por un juez promiscuo de Pivijay en Magdalena ante el desacato de una tutela que ordenaba el restablecimiento en el cargo en la gerencia del hospital municipal a Mayra Castro, quien asegura que fue sacada del cargo con una carta falsa.

Este fallo fue emitido el pasado viernes en primera instancia y envío a segundo grado de consulta, por lo que desde el departamento del Magdalena José Humberto Torres asesor jurídico indicó que no es una orden de arresto inmediato.

"Este no es un fallo de cumplimiento inmediato, esta sanción de arresto no es automática, no va a cumplirse hasta que un juez de segunda instancia se pronuncie Torres a este medio radial.