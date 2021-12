Fiscalía imputó nuevo delito a Enrique Vives Caballero 

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de tentativa de homicidio en la modalidad de dolo eventual a Enrique Vives Caballero, por los daños en la humanidad del menor Brian Añez que resultó herido de gravedad en el accidente de tránsito en el que fallecieron seis personas entre ellas su tía materna.

En la acción judicial, el Fiscal Mario Burgos Patiño aseguró que la prueba de alcoholemia realizada a Vives Caballero era de grado tres, lo que en audiencias anteriores fue deslegitimada indicando que era grado dos, sin embargo, el Fiscal afirmó que era válida la primera prueba realizada y no las posteriores. El acusado no aceptó los cargos.

"No estoy de acuerdo con lo que se me imputa porque los hechos no son acuerdos a la realidad, ni fáctica ni jurídica, pido jun juicio donde se busque la verdad, por tal motivo yo no acepto los cargos”, dijo Vives en su defensa

A su turno, Rodrigo Martínez, abogado de varias de las víctimas aseguró que no habían sido notificados de la audiencia, sin embargo el proceso continúa y esta imputación no altera la medida de casa por cárcel de Enrique Vives.

"Esto no va a traer cambios sustanciales en el proceso ni va afectar el curso, simplemente se adiciona un nuevo delito y el proceso sigue su curso, estamos pendientes de la audiencia de acusación que ya fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación al juzgado primero circuito penal de Santa Marta", indicó Martínez a Rcn Radio.