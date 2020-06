En un video que circula en redes sociales quedó registrado un presunto caso de violenta contra una mujer. Ocurrió en una vía cerca al municipio de Pueblo Bello (Cesar), donde un hombre conocido por liderar un espacio radial en esa población estaría agrediendo a su compañera sentimental.

La grabación que fue registrada por el conductor de un vehículo que se detuvo ante el forcejo de la pareja; sin embargo, a pesar de la señal de alerta que la mujer mostró con su brazo no fue auxiliada.

“Él no me pego, yo me caí. Sí estábamos discutiendo pero él no me agredió, no voy a poner denuncia”, dijo la mujer a los agentes de la policía que llegaron a su vivienda tras conocer la grabación. Con el pasar de las horas el video llegó a manos de la Fiscalía, que desestimó la versión que la mujer.