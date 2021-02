Fuerte incendio en Barranquilla consumió siete locales y una casa esta madrugada

Otra fue la suerte de Jean Carlo Martínez, propietario de una chatarrería, en la que solo quedaron hierros quemados. Él asegura que sus pérdidas alcanzan los $30 millones y que no tiene idea de cómo podrá recuperarse.

"Sería bueno que la Alcaldía nos ayudara. Aquí estamos personas rebuscadoras que viven de la informalidad. No hay pensión, no hay seguro, no hay nada", indicó el chatarrero.