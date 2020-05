Funcionario del Inpec con coronavirus dice que tuvo que automedicarse por fallas en la EPS

En la cárcel de San Sebastián de Ternera en Cartagena se han presentado a la fecha 19 casos positivos del Covid-19, según el informe entregado por el Departamento Administrativo Distrital de Salud.

Uno de estos casos estaría relacionado con Alex Cohen, funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien denuncia que desde el principio no ha recibido tratamiento por parte de su EPS.

“En estos momentos he estado medicándome en casa porque, desde el primer día que el subdirector de la cárcel de Ternera en Cartagena me informa que di positivo a Covid-19, he estado buscando ayuda en mi EPS y no la había recibido. Ahora mismo he estado mejorando un poco, tengo dolor de espalda y tos permanente”, dijo el funcionario.

"La EPS nunca me notificó. Pasaron más de tres días intentando hacer contacto con ellos, a través de los diferentes teléfonos; ellos me dejaban en operadora, y por eso decidí hacer público mi caso para que me hicieran seguimiento”.

Según Cohen, a sus cuatro hijas les han retrasado la toma de la muestra, pese a informar que algunas han presentado los síntomas.

“Mis tres hijas mayores pertenecen a la EPS donde yo estoy afiliado; ya pude cuadrar agenda para que les hicieran la prueba; sin embargo, la hija mayor de mi esposa pertenece a la EPS de la Clínica General del Norte, pero ellos se han negado a hacerle la prueba porque ella está afiliada en Sincelejo, pero la niña reside en Cartagena”, manifestó el funcionario del Inpec.

"Parece que las EPS se están confabulando para no atender a los pacientes como debe ser y sobre todo en esta emergencia por la COVID-19. Este caso se puso en manos del departamento de salud, un funcionario nos atendió, pero a la fecha él está desaparecido”.

La preocupación es que sus hijas, pese a que aún no saben si tienen el virus, hoy comparten la misma habitación y por eso reclama a las EPS que le hagan la prueba de forma inmediata.

Esta denuncia ratifica lo que ha denunciado el alcalde de Cartagena respecto a la atención por parte de las EPS durante estos dos meses.