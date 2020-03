Funcionarios rechazan orden de arresto contra fiscal en Barranquilla

Decenas de funcionarios de la Fiscalía protestaron y rechazaron la actuación del juez Ángel Monroy, que ordenó 48 horas de arresto contra el Fiscal 61 Antinarcóticos, después de sostener una discusión en medio de una audiencia contra una banda delincuencial.

Los funcionarios del ente acusador suspendieron sus actividades por varias horas para hacerse sentir y enviarle un mensaje a los jueces de la ciudad por la decisión, para ellos desacertada, al irrespetar las declaraciones del fiscal en la audiencia.

Shirley Rodríguez, fiscal delegada ante los jueces del Circuito de Barranquilla, indicó que a los fiscales no se le pueden poner mordazas.

"El juez no debe decirle a un fiscal porque se le antoje 'cállese, cállese' porque es el dueño de la audiencia. Nosotros somos respetuosos de los jueces, pero ellos no son omnipotente , ellos no pueden seguir abusando contra los fiscales", manifestó la funcionaria de la Fiscalía.

Las declaraciones que hizo el juez fue calificada, por los trabajadores, como irrespetuosa, porque intentó callar la versión del fiscal que estaba acusando a una banda delincuencial de alta peligrosidad del área metropolitana de Barranquilla.

"Nos parece irrespetuoso que un juez haga eso. ¿A qué le apostaba el juez? ¿Desconcentrar al fiscal, para qué? Para que perdiera el hilo de la sustentación argumentativa en la medida de aseguramiento contra una banda organizada que delinquía y cometía diferentes delitos. El juez debió dejar terminar a que el fiscal entregara su versión y no mandarlo a callar de esa manera", indicó la fiscal Rodríguez.

Asonal Judicial también rechazó la lamentable situación que se registró entre el juez y el fiscal. Es la primera vez que se registra un enfrentamiento entre las partes procesales durante una audiencia preliminar.

El fiscal Manuel Junior Ruíz deberá cumplir con la orden de arresto de 48 horas en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía con los quince integrantes de la banda delincuencial 'Los Intocables', dedicada al tráfico de estupefacientes.