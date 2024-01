Geraldine Fernández asegura que ‘la renunciaron’ de Tecnoglass: la empresa lo niega

Geraldine Fernández, la joven ilustradora barranquillera que ha estado en el ojo del huracán luego de que asegurara haber dibujado más de 25 mil fotogramas para la película animada "El Niño y la Garza", entregó declaraciones en un podcasts donde aseguró que la empresa Tecnoglass (en donde hace parte del equipo de comunicaciones) le había pedido que pasara la carta de renuncia y recogiera sus cosas.

"Era la mano derecha de la directora de comunicaciones. Lo digo, era, porque con todo esto no me dio tiempo de explicar y recopilar todas las pruebas contundentes y pues, me toca recoger los chiros que tengo en mi escritorio", afirmó la mujer.

Fernández agregó que "ya me dijeron que pasara la carta de renuncia. Igual, voy a hablar con la que es mi jefa. No sé si es para encontrar una solución o algo, pero lo mucho que te puedo decir, es pasar la carta de renuncia".

Entre tanto, la reconocida compañía, en declaraciones a la revista Semana, aseguró que Fernández “sigue vinculada con la empresa y su contrato se encuentra vigente”, desmintiendo a la joven.

Recordemos que Fernández ha estado en el ojo de la polémica luego de asegurar que trabajó para el filme. Sin embargo, posteriormente, expresó que lo hizo para un par de escenas. Aclarando que, aunque formó parte del equipo de animación en la creación de 25.000 fotogramas, no fue la responsable en su totalidad.

"Junto con un grupo hice parte de un par de escenas las cuales eran la composición de 25.000 fotogramas, pero no hice los 25.000 fotogramas. Quiero aclarar que sí hubo algunas cosas en las cuales se exageró", reconociendo que ella exageró.

Explicó que 25.000 fotogramas son casi entre 30 y 40 minutos de video. "Un segundo de animación son 24 fotogramas", sostuvo.

Manifestó que no aparece en los créditos de la película, al señalar que su participación fue con un contrato como freelance.

"Aparecían las personas legales o las que daban la cara frente a la película, y en el momento en el que vi que no aparecí, pregunté, y me comentaron que aparecía en los créditos de la película como tal, en los poscréditos del cine", indicó.

La mujer indicó que los veinte minutos del final y los denominados poscréditos, no los ha visto. "Me vi toda la película, menos esos 20 minutos del final. Por lo que, no sabía en qué parte estaba ubicada", señaló.

De acuerdo con ella, a raíz de toda esta situación, ha recibido ataques, lo que le ha impedido salir.