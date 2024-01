Geraldine Fernández confesó que no participó en película 'El niño y la garza'

"Informo a la opinión pública, medios de comunicación, amigos y familiares que nunca existió participación en la ilustración y diseño en la película 'El niño y la garza', dirigida por el director Hayao Miyazaki", señala uno de los apartes del comunicado.

En el documento agregó que está arrepentida y reconoció que se dejó llevar por la admiración que tiene hacia el estudio que realizó la exitosa película.

"Considero que mi afición y admiración por la técnica de ilustración y mi profesión como diseñadora, me animaron a comentar en círculos cerrados mi labor como ilustradora de algunas escenas. Hasta alli reconozco mi error", dijo Geraldine Fernández.

La joven ilustradora precisó que luego de haber sido contactada por la prensa digital, su mentira se viralizó.

"Superó mis expectativas y me colocó en el ojo del huracán ante los medios de comunicación más importantes del país, influencer, y colegas del medio", agregó.

Geraldine Fernández dijo que posteriormente todo se le 'salió de las manos' y que fue muy difícil retractarse ante la magnitud de las declaraciones que había dado a varios medios.

"Hoy, después de una reflexión, asesoramiento y acompañamiento exhaustivo, saco fuerzas en mi interior para dirigirme a ustedes, y decir que la verdad debe salir a la luz, que todos merecen conocerla, ella nos libera y edifica sin importar las consecuencias", indicó.

No obstante, aprovechó en sus líneas para señalar a los medios de comunicación por su falta de rigurosidad. "No soy ajena a esta situación, máximo cuando los medios de comunicación considerados el cuarto poder no actuaron con la rigurosidad de verificar las fuentes, y aunado al hecho de que esta ola me tomó por sorpresa, no tuve la madurez necesaria de retractarme y tuve que seguir con la versión de haber participado en dicha cinta", apuntó.

Finalmente, la joven barranquillera Geraldine Fernández señaló que "hubiese querido ser viral por algo real, pero hoy amanecimos en nuestro país con varias noticias las cuales son importantes y que afectan la integridad y el diario vivir de los colombianos, ¡pero esto sí que no es viral!".

Cabe mencionar que este caso se hizo viral, luego de que la ilustradora fuera exaltada por su falsa participación en la exitosa película animada, que recientemente obtuvo un Globo de Oro en Estados Unidos.