Gerente de hospital cobra $23 millones para responder derecho de petición en Atlántico

En el municipio de Polonuevo, Atlantico, se ha generado una polémica por la respuesta entregada por el gerente del hospital municipal a dos veedores que solicitaron acceso a información sobre contratación y gestión de recursos, entre 2016 y 2020, para lo que tendrían que pagar una millonaria cifra.

De acuerdo con la respuesta entregada, tal situación está fundamentada en el alto número de documentos que habrían solicitado Jhon Navarro y Javier Arcón, los veedores.

El primero tendría que recibir 7428 copias avaluadas en dos millones trescientos mil pesos y el segundo 66.648 copias avaluadas en veintitrés millones setecientos mil pesos.

"Tiene que ser así por el alto número de copias y autenticaciones que solicitan. Piden documentos y escaneos de cada uno de los soportes de las actividades económicas de estos cinco años. ¿Pueden imaginarse la cantidad de copias y trabajo que hay que hacer al respecto para obtener la información? También se pueden pasar en discos duros, pero es la persona la que debe asumir los costos", señaló Juan Carlos Bilbao, gerente del centro de salud del municipio.

Frente al hecho, la molestia de los veedores es que no cuentan con los recursos económicos para hacerlo y que no encuentran justificada tal solicitud.

Navarro asegura que su derecho de petición es el mismo de Arcón y que la única diferencia está en que él presentó una USB.

"Si no tenemos para pagar eso, entonces no vamos acceder a la información para mi es un obstáculo para no acceder a esa información. Algo están escondiendo, de manera que nosotros no vamos a permitir esa desfachatez. Vamos a subir a los medios, vamos a acudir a las instancias judiciales a interponer una tutela para que sean establecidos nuestros derechos fundamentales que sabemos que van a ser defendidos", comentó Jhon Pájaro, uno de los veedores que solicitó la información.

Se espera que en las próximas semanas haya una novedad con el tema, relacionada con la tutela que anunciaron los veedores que interpondrán.