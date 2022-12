Gestión de Riesgo intervendrá el boquete de 'Cara de Gato’ sin participación de privados

La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), junto al Fondo Adaptación, estuvieron en la zona de 'Cara de Gato', subregión de La Mojana, donde evaluaron las condiciones del jarillón en el río Cauca y se escucharon a los pobladores afectados por la ola invernal.

"Se va a intervenir esta zona, pero teniendo en cuenta que no se genere un nuevo ‘Cara de Gato’ en otra zona del río, el compromiso nuestro era venir el 15 de diciembre y vinimos antes con la intención de escuchar a la comunidad y verificar en terreno la situación actual del Canal de la Esperanza y del terraplén afectado. Queremos conocer sus propuestas para el cierre del boquete”, afirmó el director de la UNGRD, Javier Pava.

Durante este recorrido, los expertos lograron ver la condición en la que se encuentra el jarillón a la fecha, recibir los datos de profundidades y de ancho que entregó la comunidad en el lugar de la ruptura, así como recibir dos propuestas de la población: "dragar el río y solucionar la problemática con maquinaria amarilla".

La Unidad esperar que antes de finalizar el año se puedan iniciar las obras de intervención para el cierre de "Cara de Gato", sin la intervención de empresa privada y con el apoyo del Ejército Nacional.

"Esperamos estar nuevamente acá el próximo 15 de diciembre, con la intención de empezar a hacer algunos trabajos que sean viables. Esos trabajos van a depender de lo que encontremos con el estudio de topobatimetría que nos permita armar un plan de intervención con el Ejército. No se tendrán contratistas privados, no vamos a hacer lo que no es posible para que después terminemos en una situación peor a la que tenemos, ya eso lo vivieron ustedes como comunidad, ya lo vivió la entidad”, señaló Pava.

La UNGRD entregará un cronograma de intervención y trabajos para el cierre gradual de boquete y poder darle un solución a la comunidad.

Finalmente, el organismo realizará una misión técnica, en conjunto con ingenieros militares, para iniciar los trabajos en la ruptura del jarillón de ‘Cara de Gato’ y, luego con el adelanto de las primeras obras, se revisarán los avances y se propondrán los ajustes que sean necesarios.