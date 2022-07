Gobernador Blel pide al Gobierno hacerle frente a 'plan pistola' en Bolívar

Un llamado al Gobierno nacional hizo el gobernador de Bolívar Vicente Blel, quien reiteró la petición de que se destaque a un general de la Policía para que afronte la dura situación que se registra por el denominado 'plan pistola', en contra de la institución policial en el departamento.

"Estamos en mora con eso y por eso le hacemos el llamado al Gobierno nacional para que se destaque ese general por parte de la Policía quien es el que va a liderar que podamos contener a los grupos al margen de la ley que tanto daño nos están haciendo a nuestra población civil y a la institución", expresó el gobernador.

Blel indicó que desde que el denominado 'paro armado', por parte del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo en el mes de mayo, se han aumentado el número de homicidios en el territorio golpeando más a los municipios de El Carmen y María La Baja.

"Desde que tuvimos ese famoso paro se ha generado en todo el territorio nacional por parte de estos grupos al margen de la ley el 'plan pistola', obviamente Bolívar no ha sido ajeno a esa problemática. Hemos hecho todo lo respectivo desde la Gobernación para que este tipo de situaciones no se generen pero muchas veces se desborda nuestras capacidades. Es notorio el número de homicidios sobre todo en El Carmen y María La Baja, donde hemos volcado el accionar de la fuerza pública para que este tipo de situaciones no se sigan presentando", manifestó.

Desde la Gobernación de Bolívar se espera una pronta respuesta a esta petición para que se refuerce la seguridad en cada uno de los municipios del departamento, se disminuyan los indicies de homicidios y por supuesto se combata este plan pistola en contra de la Policía Nacional en este territorio.