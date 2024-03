Gobernador de Bolívar descarta cobro de la tasa de seguridad en factura de energía

En el marco de los diálogos que buscan bajar las altas tarifas de energía, que se llevó a cabo en Cartagena, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció que la tasa de seguridad que se pretendía cobrar en los recibos de energía en el departamento será descartada y devolverán dinero a los usuarios.

El mandatario departamental manifestó que la baja de las tarifas deben ser prioridad y que actualmente, Afinia, filial de EPM encarga de suministrar el servicio de energía al departamento, tiene múltiples cobros en sus facturas que incrementan los costos.

“Es un conjunto de factores que si lo trabajamos en equipo lo podemos sacar adelante porque yo le dije al presidente aquí la canción que se escucha ahora es la de la de Villazón la de ‘Afinia nos tiene locos’ y es que verdad, Afinia ya nos tiene locos, nos cobran hasta por respirar nos cobran todo comercialización, distribución, generación, pérdidas, no pérdidas, todo nos cobran todo, respiramos y ahí sale el recibo Afinia”, aseguró Arana a RCN Radio.

Con respecto al impuesto de seguridad, el gobernador expresó lo siguiente: “te digo dos cosas sencillas, porque esto siempre lo traen a colación en las entrevistas, el impuesto de seguridad no afecta la tarifa no afecta en nada, la tarifa está totalmente aparte del impuesto de seguridad y es una sobre tasa, que yo he decidido de volver a la gente. Dos no se está cobrando y cuando se cobre lo voy a devolver”.

Marchas en contra de las altas tarifas

Por otro lado, debido al descontento colectivo por los altos costos del recibo de energía, diferentes gremios han convocado marchas para el próximo 11 de abril. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó la participación de la ciudad a estas movilizaciones.

A esta jornada se unirán los siete departamentos que conforman la costa del país, así lo declaró públicamente Norman Alarcón, coordinador de la Liga de usuarios del Atlántico, quien mostró su descontento con el presidente, Gustavo Petro, por no asistir a los diálogos.