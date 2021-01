Gobernador de La Guajira y alcalde de San Juan del Cesar tienen covid

El gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, confirmó a través de redes sociales que luego de presentar síntomas leves decidió acudir a los servicios de salud a realizarse una prueba de covid-19, la cual resultó positiva.

El mandatario señaló que ya está en tratamiento médico y aislado en su residencia cumpliendo las recomendaciones y que se está realizando el cerco epidemiológico para evitar la propagación de la enfermedad.

Roys participó en las últimas horas en una serie de actividades programadas en el marco de la visita a Riohacha del ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, que realizó un recorrido por la cárcel distrital y algunas estaciones de policía que se encuentran en hacinamiento.

Posteriormente lideró, junto al alto funcionario, una mesa de trabajo en el comando de Policía del departamento en la que participaron alcalde, secretarios de gobierno, representantes de entes de control y autoridades judiciales de la región.

Hoy ante leves síntomas de resfriado, me he realizado la prueba #Covid19 con resultado Positivo. Ya me encuentro aislado y bajo el tratamiento médico respectivo. Una vez más, reitero el uso de todas las medidas de prevención.