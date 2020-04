Gobernador del Cesar responde a señalamientos de corrupción en compra de mercados

Desde el anuncio de la Procuraduría, por presuntos sobrecostos en la contratación de mercados durante la cuarentena en el Cesar, el gobernador, Luis Alberto Monsalvo, había mantenido discreción alrededor del tema. Pero hoy, a través de una rueda de prensa virtual, se defendió de estas acusaciones.

“No ha habido sobrecostos porque compramos a precio del mercado, con todo el rigor legal. Quienes me conocen saben que no sacaría provecho de una situación como esta. Hay políticos que sí son corruptos, que quieren jugar con mi buen nombre”, aseguro el mandatario departamental.

Monsalvo aseguró que desde que inició esta emergencia sanitaria se han entregado en todo el departamento, 139 mil mercados.

“Al gobernador de Cesar se le vinculó formalmente a una indagación por presuntas irregularidades en la vigilancia de la delegación que hizo en la Secretaria General para suscribir 37 contratos por más de $14.065 millones”, así se refirió la Procuraduría, en su cuenta de Twitter, a las presuntas irregularidades que rodean la contratación de mercados durante el aislamiento social obligatorio.

El gobernador anotó a demás que hay políticos que quieren hacer un show mediatico, atacándolo "de una forma vil y burda", en medio de una situaciones que necesita de la unión gubernamental.

Monsalvo Genecco también anotó que es más sospechoso y corrupto que se contrate a un solo proveedor, como ocurrió en otros departamentos, que incluir a 41 como lo hizo en el Cesar.

Recordemos que actualmente se adelantan 24 procesos disciplinarios contra 14 gobernaciones, 70 en 55 municipios y 24 en entidades del orden nacional y territorial.

“Hemos vivido una avalancha de corrupción, por cuenta de la mala utilización de los recursos en términos de lo que es combatir y mitigar el virus que afecta a todo el mundo y particularmente a Colombia”, dijo el procurador, Fernando Carrillo, al anunciar dichas investigaciones.