Gobernadora Elsa Noguera dio positivo para Covid-19

A través de su cuenta de Twitter, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera De La Espriella, dio a conocer que, tras exámenes y pruebas practicadas, resultó positiva para covid-19.

La mandataria entregó un parte de tranquilidad al asegurar que se encuentra sin síntomas y asumiendo las medidas necesarias para afrontar la afección.

“Por mi trabajo acostumbro a realizarme tamizajes de control, en la prueba de covid de ayer resulté positiva. No he tenido síntomas, me siento bien y estoy cumpliendo las medidas de aislamiento. Seguiré trabajando desde casa y con el favor de Dios superaré pronto esta situación”, trinó la jefa de la administración departamental.

Tan pronto confirmó la situación de su estado de salud, a través de la red social la gobernadora ha recibido múltiples mensajes de apoyo desde diversos sectores y de la comunidad atlanticense en general, así como de funcionarios de las administraciones distrital y departamental.

La Secretaria de Educación del Distrito, Bibiana Rincón publicó en respuesta, “Espero pronta recuperacion. De la mano de Dios. Abrazos”.

El exsecretario del Instituto de Recreación y Deportes del Distrito de Barranquilla, IDRD, Joao Herrera, por su parte trinó: “Querida Elsa, pronta recuperación. Estaremos muy atentos a tu salud. Siempre has demostrado ser fuerte y luchadora, estoy seguro que saldrás adelante y pronto estarás de vuelta trabajando por los atlanticenses”.

El último acto en el que participó la gobernadora se celebró el sábado, en el Centro de Eventos, Puerta de Oro de Barranquilla, en donde la mandataria, junto con el alcalde Jaime Pumarejo, fue la anfitriona de la entrega de material médico y científico, donado por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, para la lucha contra la covid - 19 en alcaldías y departamentos del país.