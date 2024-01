Gobierno Nacional, ausente en la cruzada de tarifas de energía justas en el Caribe

Con el respaldo de la Procuradora General de la República, Margarita Cabello; y del contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, los mandatarios del Caribe alzaron la voz en nombre de los usuarios de la energía, planteando siete puntos clave consignados en la Declaración de Cartagena de Indias.

Sin embargo, fue notoria la no presencia de miembros del Gobierno Nacional y así lo dejó en claro el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay: “Todos sabían que iba a haber una cumbre en el Caribe, para hablar de tarifas justas. Nuevamente nos sentimos como región de última categoría. No hubo nadie, no hubo una comunicación, ni un mensaje, ni unas palabras de esperanza”.

Durante el encuentro, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, reiteró que actualmente muchos costeños luchan en comer o pagar el servicio de la luz que cada mes presenta un incremento.

“Estamos buscando tarifas justas para nuestra gente y acabar ese cuentecito de que la gente no come por pagar el servicio. Estamos preocupados por las pérdidas que se han ido incrementando un 500% y eso es lo que realmente ha encarecido el costo en las tarifas de energía en nuestra región Caribe. Le hemos pedido al Gobierno Nacional que asuma el liderazgo en este sentido y que motive a las comercializadoras de energía que inicien planes para disminuir estas pérdidas que está presentado el sistema”, aseguró Arana.

Propuestas

1. La creación de una Empresa Regional de Energía integrada por todas las compañías que tienen participación en este sector en la región Caribe como las de generación, distribución, transporte y comercialización, que el Gobierno Nacional incluya a los entes territoriales y les entregue las acciones que tienen las empresas oficiales como Urrá y Geselca.

2. Desmontar el cobro de las pérdidas no técnicas en el recibo de energía eléctrica, teniendo en cuenta que durante el tiempo de Electricaribe más la toma de la posesión de las nuevas empresas, la infraestructura eléctrica se deterioró al punto de llegar a las pérdidas cercanas al 33 % y que aunque se han hecho esfuerzos por mejorarla, aún están cerca al 25 % que son cobradas a los usuarios.

3. De ninguna manera vamos a permitir que el costo de las inversiones se traslade a la tarifa a través de una operación tarifaria. Es por eso que proponemos la creación de la Comisión Intersectorial de Servicios Públicos con participación del Gobierno nacional, los mandatarios departamentales, distritales y municipales, bancada de congresistas de la región y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) con el objetivo de promover la revisión integral de las leyes, decretos y regulaciones aplicadas al sector eléctrico para contar con un marco regulatorio especial para la región Caribe acorde con sus particularidades.

4. Agilizar ante las autoridades correspondientes la expedición de trámites, licencias y permisos de proyectos de energías renovables no convencionales en el que se incluyan a los que están en curso y a los futuros.

5. Creación de un Fondo de Estabilización Tarifario para mitigar el alza en los costos de la energía a los usuarios con el propósito adicional de generar seguridad a empresarios que quieran establecerse en la región y en consecuencia mejorar la competitividad en esta zona del país.

6. Solicitar la revisión de las tarifas de gas.

7. invitar al ministerio de Minas y Energía a la reunión de la RAP Caribe el próximo 31 de enero en la ciudad de Santa Marta.