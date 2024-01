Gremios del Atlántico tildan de vergonzoso retiro de la sede para Barranquilla de los Panamericanos 

Tras conocerse la notificación oficial de Panam Sport al presidente del Comité Olímpico Colombiano, Siro Solano Hurtado, sobre la decisión de retirarle a Barranquilla la sede para este evento deportivo, han empezado a llegar las reacciones desde los diferentes sectores económicos del departamento del Atlántico.

L0s cuales han tildado la noticia como vergonzosa y lamentable, teniendo en cuenta las pérdidas económicas que generarían para el Caribe colombiano la cancelación de estas justas deportivas, recalcando que hizo falta mayor voluntad por parte del gobierno Nacional.

Rafael Madero, presidente de Fenalco Atlántico, señaló que esta decisión deja en vergüenza a Barranquilla a nivel internacional.

"Lamentamos este hecho para la ciudad de Barranquilla y da vergüenza a nivel internacional la cancelación de unos juegos Panamericanos de los cuales nuestros gobernantes locales habían hecho un gran esfuerzo en conseguir esta sede para la ciudad, por lo que hoy esto representa un golpe duro para la economía local", expuso madero.

Indicó que hizo falta mayor acción por parte del Gobierno Nacional para cumplir con los compromisos pactados.

"Consideramos una negligencia de parte del Gobierno central en cabeza de su ministra de deportes y del presidente de la República a quien se le había solicitado hacer cumplimiento de las cuotas que había que pagar para este evento, situación que no se dio y por ende hoy cancelan estas justas", dijo.

Por su parte, Mario Muvdi, presidente de Cotelco Atlántico, informó que esta noticia no es solo lamentable para la ciudad de Barranquilla, sino para todo el país. "Esta noticia afecta la economía, la generación de empleos, los impuestos que se dejan de recaudar, lo cual es muy lamentable y no entendemos cual es la condición de traer más turistas al país del Gobierno, cuando no se apoyan esta clase de eventos, entre ellos la Formula 1 y todos otros que se han ido por falta de gestión en el país", anotó Muvdi.

Panam Sport, a través de su comunicado, expuso que, “ los Juegos Panamericanos del año 2027 (los "Juegos") de la República de Colombia, el Departamento del Atlántico de Colombia, la Ciudad de Barranquilla y del Comité Olímpico Colombiano y rescinde a partir de esta fecha, 3 de enero de 2024, el Contrato de Ciudad Sede de los XX Juegos Panamericanos del año 2027, de fecha 27 de agosto de 2021, (el "Contrato de Ciudad Sede") cuyo retiro y terminación se ajusta a los términos y disposiciones del Contrato de Ciudad Sede, en particular el artículo 76 del mismo”.